颶風哈維淹水釀38死　經濟損失恐達5.7兆元

德州車輛被水淹沒。(路透)

德州民眾緊急搬離家當。(路透)

颶風哈維日前轉為熱帶風暴後仍持續為美國帶來災害，昨天又在再次登陸美國路易斯安那州減弱成熱帶低氣壓，但帶來的傷害卻沒因此停歇，美國官方證實風災釀成的洪水至少已經釀成38人死亡，其中包括被洪水沖走而淹沒的小貨車，車一家6口都被證實全部罹難，除此之外，哈維造成的房屋、車輛等經濟損失更是難以估計，恐將高達1,900億美元（約新台幣5.7兆元）。

據《NBC News》報導，德州州長阿博特（Greg Abbott）表示，目前有3.2萬人牽至臨時避難所，也說這次颶風哈維為德州帶來的經濟損失，恐怕比令人聞之色變的2005年颶風卡崔娜對路易斯安那州的影響更大。再加上德州為美國的能源重鎮，讓外界擔憂該州這次受到風災的襲擊，對經濟造成的損失將更加龐大。

德州大面積房屋泡在水中。(路透)

颶風轉弱後大雨仍為德州帶來洪災。(路透)

位於德國卡爾斯魯厄的災難管理和降低風險科技中心(Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology，CEDIM)則是估計，約為580億美元(新台幣1.7兆元)，也是自1900年以來全球災損前十高的天災。世界知名保險公司漢諾瓦再保險（Hannover Re）就預估這次的風災將造成30億美元（新台幣900億元）的保險損失。

至於知名氣象網站「Accuweather」則預測，颶風哈維造成的經濟損失達1,900億美元，也是自1980年統計以來，損失最高的的風災，高於第二高的颶風卡崔娜1600億美元的損失，Accuweather的創辦人麥爾斯（Joel Myers）表示，這個驚人的數字是準確的，是基於前幾次損失很大的颶風的基礎而算出來的結果，更說休士頓恐怕將花費數個月的時間才能重建。

這些損失來自於直接損失包括因洪水毀損的房屋、車輛、個人財產等，另外還有間接損失，也就是包括因災害無法營業的經濟損失及成本等。另外，據科羅拉多大學研究人員從衛星影像評估德州哈里斯郡（Harris）與加爾維斯頓（Galveston）兩地損失，估計在約730平方公里面積內看到至少有3萬戶民房損失，這些房屋、土地價值大約是230億美元（約6,930億元台幣），這還沒有包含風雨造成的損失。

除了經濟損失之外，生命安全的損失也讓各界痛心，目前官方證實有多達38因風災喪命，包括先前德州一名員警在上班途中，連人帶警車被沖走而罹難之外，還有周日原本一家7口乘坐的小貨車也在被大水沖走後被尋獲，除了第一時間驚險逃出的駕駛薩迪瓦（Sammy Saldivar）之外，貨車上2名年邁的父母及4名小孩的遺體都在車上被尋獲。

(中時電子報)