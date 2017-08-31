金門反賭連線吹號角 瓊林村開闢第2戰場

金門反賭場連線今天下午在瓊林村成立島中辦公室，展開新一波的文宣攻勢。（李金生攝）

金門反賭場連線宣布以執行長許仲雄（左一）為代表人，設定兆豐銀行金門分行募款帳號。（李金生攝）

金門反賭場連線今天推出金門傳統聚落守護神「風獅爺」為反賭吉祥物之一。（金門反賭場連線提供）

金門反賭場連線發言人洪篤欽呼籲鄉親站出來，一起向賭場說「不！」（李金生攝）

金門熱血鄉親加入反賭行列，期待在風獅爺庇佑下打贏「金門保衛戰」。（李金生攝）

金門博弈公投將於10月28日登場，金門反賭場連線今（31）日開闢第2戰場，在瓊林村口成立島中辦公室，下鄉展開新一波的文宣攻勢，期待在全島最著名的瓊林風獅爺庇佑下，打贏這場攸關未來的「金門保衛戰」。

金門反賭場連線繼日前推出以珍稀保育類「水獺」為反賭吉祥物之後，再以金門傳統聚落守護神，也是最具特色的人文圖騰「風獅爺」為反賭主角，希望藉此激發鄉親的人文關懷，攜手保護金門這一塊淨土。

該連線發言人洪篤欽表示，反賭方已獲金門選舉委員會公文核定，以反賭場連線執行長許仲雄為代表人，設定兆豐銀行金門分行（017）07910210290為募款帳號，即日起受理民眾捐款，一起參與金門反賭場聖戰。

同時，該連線也取得林良炤會計師同意出任募款帳戶的會計認證，未來一切募款帳目將公證公開，以昭公信。另也商請韓邦財、譚智文、朱均霖3位律師作為律師團成員，處理未來可能面臨的法律問題。

洪篤欽指出，瓊林村在明、清兩代人才輩出，共得進士6人、舉人7人、貢生15人，另有武將6人。該連線選擇在瓊林村成立島中辦公室，希望發揚金門優質文風，不讓賭風猖獗吹起。

出身瓊林的商界聞人蔡其雍也登高一呼，不但租借新宅作為反賭辦公室，同時概捐2個月房租和10萬元聲援反賭大行動。

該連線日內也將發行〈浯潮再起〉刊物，廣徵金門出身的藝文人士、社會賢達宣揚反賭立場，並揭發促賭方利用金門設置賭場假議題，炒地、炒股的惡劣行徑。

(中時)