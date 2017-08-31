德國外長要大陸堅守「一個歐洲政策」不要搞分化

大陸在國際上，常要求各國必須嚴格遵守一個中國政策，對大陸本身而言，一中不僅是政策，更是原則，然而如今歐洲國家也反過來要求大陸應該堅守「一個歐洲政策」不要搞分化，只是歐盟自己整合之路跌跌撞撞，歐盟憲法制定失敗，歐元區受創，卻要大陸秉持「一個歐洲政策」，未免突兀。

德國之聲30日報導指出，德國外交部長加布里爾（Sigmar Gabriel）週三在巴黎表示，面對美國將重點轉向亞洲以及中國影響力的日益擴大，人口不斷萎縮的歐洲要想保持其影響力，就必須保持團結。加布里爾對各自為政的民族主義發出警告。他說，面對英國即將退歐對歐盟國際地位和未來活力造成的威脅，歐盟更應當努力在國際舞臺上扮演更為積極的角色。

加布里爾是在出席於巴黎召開的法國駐外使節會議時發表上述呼籲的。同時也是德國副總理的社民黨政治家加布里爾說：「如果我們的子孫後代希望能在世界上發聲，那將只能是歐洲共同的聲音」。

他說，對於世界上未來將會出現的各種危機，我們歐洲人可能「並不總是能等到美俄外長提出路線圖。」然後看到交戰雙方實現停火。

加布里爾說，德國應當更多地展現實力，更多地參與其中。不過，他同時也坦承，鑒於德國過去的侵略歷史，德國如何更多地參與國際事務是一件非常複雜的事情。

加布里爾呼籲，在如何對待中國的問題上，歐洲應採取共同的立場。他說：「不能只是要求我們堅持一個中國政策；中國也應當堅持一個歐洲政策，而不是試圖分化我們」。

加布里爾呼籲歐洲人必須儘快制定出共同的對華戰略。他說：「如果我們不能制定出共同的對華戰略，中國就將成功地分化歐洲」。

加布里爾表示，有16個歐洲國家，其中包括歐盟成員國，加入了中歐間建立的16+1合作框架。歐洲人稱其為16+1，而對中國人來說，這是1+16。加布里爾認為，中國的影響力已經擴展到歐洲的日常政治生活中。他表示，國際海洋法庭有關南中國海通航自由權的裁決就足以說明問題的嚴重性。加布里爾說，歐盟成員國未能團結一致促成這項裁決，因為有些成員國不願意因此得罪中國。比如，希臘就沒有投贊成票，因為該國不想因此影響到中方對比雷埃夫斯港的投資。

加布里爾認為，中方提出的一帶一路倡議中也暗含著地緣政治、文化、經濟的考量，甚至最終也不能排除軍事戰略的考慮，但歐洲人沒有任何應對措施。他說：「恰恰相反，我們都爭著去中國開會，都各自慶倖收到了邀請，並為有機會發言而感到興奮。」加布里爾表示，事實上，只有歐洲人擁有共同戰略，中方才會認真對待歐洲人。

(中時)