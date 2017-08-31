加國正妹選手離台　以中文說我愛台灣

加拿大排球選手 Aidan Lea。（陳麒全攝）

加拿大排球選手Aidan Lea（前排左二）及隊友們在登機前，也特別去品嚐了各式的台味點心，像是各式鳳梨酥、牛札糖等，再喝上一口台灣好茶，每個隊員都直呼好吃，還用中文大聲說：「我愛台灣！」（陳麒全攝）

加拿大排球選手Aidan Lea（右一）及隊友們還在現場與昇恆昌員工一起跳著原住民舞蹈，場面生動有趣。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅店也派出員工組成的歡送隊伍，手持加油棒、加油旗、布條站在出境長廊口，伴隨著特別挑選的台灣原住民傳統音樂，只要有外國選手通過，便以揮旗、擊掌、歡呼以及合照等不同方式歡送選手，讓這些外國選手再次感受到台灣人的熱情，選手也紛紛與工作人員合影，歡樂中難掩離情依依。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅店也派出員工組成的歡送隊伍，手持加油棒、加油旗、布條站在出境長廊口，伴隨著特別挑選的台灣原住民傳統音樂，只要有外國選手通過，便以揮旗、擊掌、歡呼以及合照等不同方式歡送選手，讓這些外國選手再次感受到台灣人的熱情，選手也紛紛與工作人員合影，歡樂中難掩離情依依。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅店也派出員工組成的歡送隊伍，手持加油棒、加油旗、布條站在出境長廊口，伴隨著特別挑選的台灣原住民傳統音樂，只要有外國選手通過，便以揮旗、擊掌、歡呼以及合照等不同方式歡送選手，讓這些外國選手再次感受到台灣人的熱情，選手也紛紛與工作人員合影，歡樂中難掩離情依依。（陳麒全攝）

為期近半個月賽事的世大運圓滿結束，台灣掀起前所未有的體育運動熱潮，而各國選手昨日起也陸續搭機離台，對台灣人熱情的招呼、友善的人情味留下深刻且正面的印象，昇恆昌免稅商店在選手們離台前的最後一段旅程，以台灣人特有的熱情歡送，為選手們的台灣之旅畫下完美的句點。加拿大正妹排球選手一邊喝著台灣茶，一邊用國語說：「我愛台灣！」

2017年夏季世界大學運動會於30日在精彩的閉幕表演下圓滿落幕，各國選手自昨日上午起陸續搭機離台，為了感謝這些選手們來台灣參加比賽，桃園機場昇恆昌免稅店自發性地出錢、出力，準備了近1000份的台灣本土特產伴手禮，包括花生、鳳梨酥及最受外國選手喜愛的珍珠奶茶等，送給每一位離台的外國世大運選手，同時附上購物折價券、回饋抵用券優惠，讓選手可以把握登機前最後的機會「血拚」採購，帶回台灣味禮品回家分送親友，感受台灣滿滿的人情味。

昇恆昌免稅店也派出員工組成的歡送隊伍，手持加油棒、加油旗、布條站在出境長廊口，伴隨著特別挑選的台灣原住民傳統音樂，只要有外國選手通過，便以揮旗、擊掌、歡呼以及合照等不同方式歡送選手，讓這些外國選手再次感受到台灣人的熱情，選手也紛紛與工作人員合影，歡樂中難掩離情依依。

加拿大排球選手Aidan Lea及隊友們還在現場與昇恆昌員工一起跳著原住民舞蹈，場面生動有趣，在登機前，也特別去品嚐了各式的台味點心，像是各式鳳梨酥、牛札糖等，再喝上一口台灣好茶，每個隊員都直呼好吃，還用中文大聲說：「我愛台灣！」

昇恆昌免稅店副總經理潘翠宜指出，免稅店除了在機場內布置了與世大運相關的運動裝置藝術，外國選手一下飛機就可以看到全台灣人在歡迎他們。昨日選手離台前最後一站，特別派出員工隊伍熱情歡送，並且送上最具台灣特色的伴手禮，讓各國選手對台灣美好的印象帶回自己的國家。

(中時)