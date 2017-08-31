拚10月黃牌除名 漁業觀察員百人成軍

漁業觀察員今舉行百人成軍。(曹明正攝)

漁業觀察員示範工作內容。(曹明正攝)

2015年10月我國遭歐盟祭出列入打擊非法(IUU)漁業不合作國家黃牌警告，2年來農委會啟動一連串措施，漁業三法也在去年於立法院三讀通過。今(31)日漁業署在高雄署本部舉行「巡護出航暨觀察員百人成軍」，農委會強調有信心在10月下旬從黃牌警告中除名。

為達成歐盟要求，我漁業觀察員必須達到130人，原本55人經過2年來招募，終有75名新血輪投入，也讓此一目標達標，今成軍典禮向外界宣示我打擊非法捕撈的決心。

(中時)