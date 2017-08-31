美國空軍解除F-35飛行高度限制

美國空軍解除F-35的飛行高度限制，恢復以往的訓練。(圖/美國空軍)

儘管美國空軍沒有確定飛行生理不適症的根本原因，不過在完成供氧系統的改良後，認定F-35A可以安全飛行，因此解除了F-35A戰機的飛行高度限制。

全球飛行網(Flight Global)報導，目前路克基地駐有55架F-35A美國空軍在一份聲明中表示，路克空軍基地撤銷F-35A戰機的25,000英尺(7620公尺)飛行高度限制，這對F-35的飛行培訓相當重要。美國空軍是在半年前接獲5名飛行員報告飛行過程的明顯缺氧症狀，因此暫時取消了路克基地的F-35A飛行勤務，之後改成飛行高度限制。

美國空軍表示，雖然調查小組仍然無法確定缺氧事件的核心原因，而空軍也努力改善氧氣產生器（OBOGS）的品質，安裝有害氣體的偵測器，以防範未來類似事件。基地司令布雷根．隆納德（BrigGen Brook Leonard）說：「儘管原因仍不明，但是在過去兩個月調查期間，已經學到了很多東西，我們改進了飛行員的訓練流程，也在硬體上改良，主要是進一步降低吸入一氧化碳的機會。」

美國空軍的一名發言人告訴媒體，路克基地在調查其間有許多假設，有人懷疑亞利桑那州是許多飛行航線通過的地方，使得空域的一氧化碳濃度比較高，不過初步調查已排除此說，路克基地上空的一氧化碳濃度與其他地區都一樣非常低，不會影響氧氣製造器。

(中時電子報)