花蓮》長輩手模初體驗 回味人生故事
為了聯繫護家長輩們彼此間的情感，同時增添自信，門諾護理之家規劃「石膏手模初體驗」的活動，在志工的協助下，讓長輩以最滿意的手勢取模，加入石膏冷卻後，保留住長者們充滿痕跡的手模型，他們開心地說，要將作品留給孫子們看，告訴他們這就是奮鬥的痕跡。
學校開學除了學生回到校園，護理之家的長輩們也要「收心」，護家社工師黃芊嵐表示，暑假期間家屬帶著孫子前來探望的畫面每天上演，為了減少長輩因探望人次減少的失落感，安排了一場紀錄「時間模樣」的體驗活動，讓長輩透過手，分享人生故事。
想好的手勢經過數小時的等待，變做「手模」，阿暖奶奶的蓮花指手模生動逼真、阿超大哥的手模握著螺絲起子，彷彿將他帶回到當年擔任修車師傅的時空，看著自己的雙手，阿超大哥感嘆，時間過得真快！
高齡85歲的蘋果奶奶，為人客氣總是把「謝謝」掛在嘴上，蘋果奶奶指定要做一個「讚」的手模，她說，希望每個人都樂於給別人讚聲，因為有鼓勵就會有進步，雖然最後的成品與預期有些落差，但在場的長輩及志工們都給予非常大的肯定。黃芊嵐說，
黃芊嵐強調，護家長輩除了醫療照護外，最需要的其實就是陪伴，而家人們忙於工作無法天天陪在身旁，如何豐富長輩們的心靈，是護家團隊努力的目標，石膏手模的製作不僅激發長輩對創作的想像，透故作品呈現，還能彼此分享生命故事，彼此熟悉增加情誼。
(中時)
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