土地開挖成水池 民眾轟退輔會無做為
知本火車站前的一塊退輔會的土地，2005年間租給一位林姓男子，中間還續約2次，不過附近民眾發現，原本種滿植物的土地，早就變成約5公尺深的水池，讓地方民眾不滿的怒轟退輔會毫無作為，砂土早就被盜挖賣為何能繼續承租，這其中難道沒有圖利之嫌嗎？
由於承租的林男去年過世，退輔會將土地收回，加上台東縣消防局想要在知本興建知本分隊，屬意退輔會這塊地，正在討論撥用事宜，消息一出地方民眾也傳出反彈聲浪。
民眾表示，這塊地在都市計劃中被劃為客運車站專用區，就是因為距離火車站近，要客運用地接駁遊客，如今盜挖的砂土未追回，竟要透過撥用規避責任，應該讓土地恢復原狀再談撥用，客運專用區變成機關用地，也與都市計劃不符。
民眾出示農林測量所的空拍照片，土地原本是綠意盎然、完整方正的土地，林男承租後的空拍圖，竟變成一座水池，之後土地租約還能續約2次，實在匪夷所思。
實地走訪知本火車站前，發現當地許多一塊塊的低窪地，並用水泥柱、鐵絲圍住，原本是商業區、住宅區的土地，如今都是圍著鐵絲網、長雜草的低窪地。
退輔會指出，林男承租事宜都已經是10多年前的事，當初如何擬定合約、為何變成水池，原承辦人早就不在退輔會無法查證，由於消防局想要使用這塊地，退撫會正研擬撥用，程序需按照法律規定進行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。