土地開挖成水池，民眾轟退輔會無做為

知本火車站（左側）前的方正土地，原本是綠意盎然。（黃力勉翻攝）

知本火車站（左側）前的方正土地，在林男承租後變成水池。（黃力勉翻攝）

知本火車站前許多地變成一塊塊的低漥地，用鐵絲、水泥柱圍住。（黃力勉攝）

林男承租的土地變成低漥地、雜草叢生。（黃力勉攝）

知本火車站前的一塊退輔會的土地，2005年間租給一位林姓男子，中間還續約2次，不過附近民眾發現，原本種滿植物的土地，早就變成約5公尺深的水池，讓地方民眾不滿的怒轟退輔會毫無作為，砂土早就被盜挖賣為何能繼續承租，這其中難道沒有圖利之嫌嗎？

由於承租的林男去年過世，退輔會將土地收回，加上台東縣消防局想要在知本興建知本分隊，屬意退輔會這塊地，正在討論撥用事宜，消息一出地方民眾也傳出反彈聲浪。

民眾表示，這塊地在都市計劃中被劃為客運車站專用區，就是因為距離火車站近，要客運用地接駁遊客，如今盜挖的砂土未追回，竟要透過撥用規避責任，應該讓土地恢復原狀再談撥用，客運專用區變成機關用地，也與都市計劃不符。

民眾出示農林測量所的空拍照片，土地原本是綠意盎然、完整方正的土地，林男承租後的空拍圖，竟變成一座水池，之後土地租約還能續約2次，實在匪夷所思。

實地走訪知本火車站前，發現當地許多一塊塊的低窪地，並用水泥柱、鐵絲圍住，原本是商業區、住宅區的土地，如今都是圍著鐵絲網、長雜草的低窪地。

退輔會指出，林男承租事宜都已經是10多年前的事，當初如何擬定合約、為何變成水池，原承辦人早就不在退輔會無法查證，由於消防局想要使用這塊地，退撫會正研擬撥用，程序需按照法律規定進行。

(中時)