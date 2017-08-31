22歲的你在幹嘛 他們省娛樂費環島送愛

一群8位8年級熱血青年，今環島送愛至嘉義縣民雄鄉，為仲埔教養院生義剪。（高錦如攝）

在林彥廷（右一）的號召下，有7位朋友一起響應加入，今天來到嘉義縣民雄鄉仲埔教養院送愛。（高錦如攝）

8位年僅22、23歲的年輕人，27日從新北市汐止開始環島送愛，到偏鄉義剪、做三明治。（高錦如攝）

一群僅高中畢業的8位8年級生，在林彥廷的號召下，規畫一趟「剪益三明治」環島活動，並自行募款、籌措12萬元，騎摩托車從新北市汐止出發，將走訪16家兒童養護機構義剪、做三明治，今至嘉義縣民雄鄉仲埔教養院免費服務，環島來到第5天的他們笑著說：「雖累但值得。」

現年22歲的林彥廷說，他們自高中畢業後就踏入職場，了解到社會的酸甜苦辣，深知錢難賺，但平常都花在娛樂上紓解工作壓力，但一次在網路上看到一支環島兼作公益的影片，心中閃過一個念頭，與其把錢花在玩樂上，為何不進行有意義的事。

林彥廷興起這個念頭後，開始號召朋友來響應，他們決定省下娛樂費，為自己的青春留下一個有意義的紀念，並擬定計畫，估算旅費、食材費後，因需約12萬元，是一筆不小的費用，還主動撰寫企畫書向店家募款，獲得不少熱心店家支持、贊助。

「不怕你做，只怕你不行動。」林彥廷呼籲年輕人，青春不留白，青春也可以揮灑的很有意義，他說，其環島計畫自27日起將為期9天旅程，最後一天將在台北龍山寺服務街友，未來擬將號召網友持續響應加入。

(中時)