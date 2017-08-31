高市交通大執法 三民區6天抓1300件
高雄市交通大執法！三民區不少道路常見併排停車、紅線停車、佔用公車停靠區、路口十公尺內停車等違規停車，三民二分局為維護交通安全與秩序、保障用路人權益，自本月25日起執行整理停車秩序專案勤務，針對違規停車加強取締，執法6天以來共取締1,298件違規，讓整個三民區的交通順暢不少，也獲得當地居民的好評。
當地居民劉小姐說，相當肯定警方的作為，在警方的取締下已可發現道路上的交通好很多，希望能夠持續下去讓街頭能維持這樣的乾淨空間。不過，也有被開單的民眾李小姐向警方抱怨，我只不過停車五分鐘下車去買個便當，就被警察開單舉發，為了買60元的便當，還多了一張900元紅線停車罰單，直呼很倒楣、很不便民。
交通組長劉易鑫表示，民眾喜愛違規停車，理由很簡單，不外乎四個字「貪圖方便」，任意占用車道或違規併排停車，不僅嚴重影響車流順暢，甚致會造成交通事故發生，請民眾勿存有僥倖心理，千萬別貪圖一時方便而任意違規停車，忽略用路人之安全。
(中時)
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