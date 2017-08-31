長照機構法人條例通過 要以法人形式設立
行政院院會今（31）日通過《長期照顧服務機構法人條例》草案，作為長照機構經營管理法源。未來凡是新成立的住宿式長照機構，都要以法人形式設立，草案將送請立法院審議。
行政院長林全表示，該法案賦予住宿型長期照顧服務機構設立、組織及管理的法源，有助於健全制度、維護接受機構照顧者權益，請衛福部積極向立法院朝野黨團溝通協調，早日完成立法。
衛福部指出，為維護接受長期照顧服務者的權益，且對收住失能者的長照機構，應有保障其穩定經營的機制，《長期照顧服務法》第22條規定，設有機構住宿式服務的長照機構，應以長照機構法人設立，其設立、組織、管理及其他應遵行事項，另以法律定之，因此擬具《長期照顧服務機構法人條例》草案。
依據《長期照顧服務機構法人條例》草案，將長照機構分為「長照機構財團法人」及「長照機構社團法人」兩類，長照機構法人所設立的長照機構，才可提供住宿式服務。但法律另有規定者，如《老人福利法》、《護理人員法》及《身心障礙者權益保障法，不在此限。
草案明定董事會運作，應設監察人、員工選任代表董事，並將「社會公正人士」納入其董事會成員，如法人達一定規模，主管機關得加派公益監察人；長照機構法人應建立會計制度，對外捐贈動產達一定數額或比率者應報經核准；資訊應透明公開，主動公開其章程、業務及財務報告、董（監）事姓名等。
《長期照顧服務機構法人條例》草案對違反各款所列各條規定者，也都定有分別不同的罰則，包括屆期未改善者，得按次處罰。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說明，現行照護機構可以在新法上路後繼續營運，不受影響，但若要遷移或擴大經營面積，就視為新設機構，需依新法以法人形式登記。
(中時)
關鍵字：長期照顧服務機構法人條例
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