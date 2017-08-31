患難見真情？ 老翁入獄前 哀求辦結婚登記

患難見真情？高市67歲楊姓老翁因案遭通緝4年半，日前遭小港分局警方逮補，移送前他向警方提出入獄前心願，希望能夠讓它與交往10多年、相差28歲的女友辦理登記，警員林彥治恰巧與楊翁為澎湖同鄉人，最後答應證婚，讓老翁完成終身大事。

(中時)