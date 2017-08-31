台灣英雄走紅毯宛如好萊塢巨星 民眾激動喊：感謝有你！
「台灣英雄大遊行」車隊5時30分抵達北市府前廣場，但早在活動開始前，現場就湧入上百名民眾等候，且人數越晚越多。主辦單位安排選手下車後走星光紅毯，與市長柯文哲擊掌後才上台，每位選手都獲得全場激動喝彩，彷彿好萊塢巨星走紅毯。
第一位下車的「台灣最速男」楊俊瀚一現身，現場民眾一起高喊「台灣英雄，感謝有你」口號；接著鄭兆村、李智凱、莊吉生等金牌選手一一現身，氣氛也越來越熱烈，當中華女籃隊上台時，主持人還慫恿全隊重現在球場跳舞的橋段，女籃隊員也從善如流，小跳了一段。
舉重女將郭婞淳、洪萬婷抵達時，全場喊「婞淳，我愛你」，2人也一路與兩側民眾擊掌、握手甚至是合照。
北市府規畫，標槍、舉重金牌鄭兆村和郭婞淳接下來將代表致詞，柯文哲致詞後，會由體育署長林德福帶領12位小運動員獻旗給台灣選手，最後要在大合唱中，結束台灣英雄大遊行活動。
(中時)
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