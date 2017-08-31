秋天的顏色 金黃與楓紅使得食慾大開

保有大地芬芳與手作堅持，微熱山丘新品一如往常的讓人感動。（圖/微熱山丘提供）

吃冰過初秋，秋老虎自然不敢多加逗留。（圖/台灣酷聖石提供）

再過一週節氣進入白露。白露時節暑氣開始消退，轉而西風漸長，大地呈現一片豐收之喜。而秋天是美食的季節，楓葉轉紅，稻穗飽滿隨風搖曳，就像一片金色地毯。紅與黃，是秋天最美的風景，當然也要具體表現在美食上。

行經南投八卦山麓，滿山遍野的鳳梨田，將四周暈染成滿滿的果香。在炙熱陽光的洗禮與營養紅土的供給下，每棵鳳梨都吸飽了大地精華。

時近秋節，在一輪明月下品嚐月餅是習俗，也是一種寄情，將團圓之喜化作糕餅品嚐，才是真正的月圓人團圓。微熱山丘今年還是賣鳳梨酥，但又多了一點創新。首次在台灣限定上市的蜜豐糖脆蛋糕，一如微熱山丘對真實美味的堅持，無人工添加吃來健康，再加上慢火烘焙出酥脆口感，用時間等待換來的是化在口中淡雅清新的蔗香、蜜香與蛋香。

雖說秋日腳步近了，但若踫上秋老虎發威，還是得像秋天驕陽屈服。若想提早享受「天涼好個秋」，還是吃碗冰，最能通體舒暢。

知名連鎖冰店酷聖石（Cold Stone）在夏天的尾巴用甜蜜楓糖喚醒眾人迷亂已久的靈魂。加拿大魁北克楓糖漿，是取自大自然的甜味中，最甘醇濃郁的。不像砂糖莽撞，也不如蜂蜜直白，楓糖的甜多了一點內斂，也多了一些土壤氣息。搭上板栗、胡桃等秋日珍品，呈現的「楓狂想栗」經典冰淇淋，豐盛華麗著實出色。

食慾之秋讓人沈醉，紅與黃是最迷人的顏色。無論是蜜脆蛋糕或是楓糖冰品，皆是這個季節動人的魅力饗宴。

(中時)