英媒：世大運從看衰到滿堂彩 苦悶台灣社會找回信心

台北世大運中華代表團成績卓著，31日「台灣英雄大遊行」，在北市館前路仿效國外「英雄谷」的模式，號召民眾夾道歡迎，現場氣氛隨著金色彩帶噴出達到最高潮。（圖／黃世麒攝）

2017台北世界大學運動會圓滿落幕，「台灣英雄大遊行」31日熱鬧展開，沿路民眾熱烈歡迎，替這本屆世大運替台灣打拼的體壇健兒加油、打氣。（王英豪攝）

台北世大運今（31）日下午4時舉行英雄大遊行，從總統府沿忠孝東路一直到台北市政府，沿途萬人空巷夾道歡迎，台北市已經許久沒有如此歡樂的盛事了，即使台北101跨年煙火、金馬獎和金鐘獎群星走紅毯，以及30年前另一場遙遠的記憶--台北市立動物園於民國75年從圓山搬遷到木柵，都不如台北世大運英雄大遊行的氣勢。

根據這一屆官方數據，總共售出了72萬張賽事門票，平均售票率是87%，遠遠超過上一屆光州世大運的52%。門票收益超過新台幣1.4億元，被國際大學體育總會會長稱讚是最成功的賽事。

回顧2016年6月20日，有媒體社論呼籲趕快停辦世大運，痛批郝龍斌當初爭取申辦世大運是「好大喜功的虛榮心作祟」，柯文哲如果盡快宣布放棄主辦，可節省大筆經費、也可不必自找麻煩，爭回一些民意支持度。

如今台北世大運卻獲得全台灣的掌聲，根據BBC中文網報導，台北當初要舉辦世大運時，各界並不期待，有許多不信任的聲浪。等到柯文哲擔任台北市長後，大力將許多不必要的預算砍除。原本的主場館--台北大巨蛋，因為弊案叢生，讓他最後決定改變開幕式的場地。因此大家對世大運充滿悲觀，許多輿論也質疑可行性。

報導表示，台北世大運每場平均售票率高達87%，在台灣各項職業競賽可以說是天文數字，就連台灣最受歡迎的職業棒球，都無法達到這個天花板。

報導引述台北教育大學體育系教授李加耀的看法指出，受制於政治紛擾，台灣社會氛圍仍然苦悶，因此民眾看到台灣在世大運精彩表現，轉移了對社會的不滿，也找回了台灣人的信心。

李加耀說，這屆世大運，也讓台灣分裂的政治生態暫時融合，也是體育凝聚力的迷人之處。

(中時電子報)