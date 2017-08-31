新北安和支線通車 縮短15分鐘車程

新北市新店安坑地區安和支線通車，可連接安坑一號道路，縮短安坑地區對外車程。（葉書宏翻攝）

新北市新店安坑地區安和支線通車，可連接安坑一號道路，縮短安坑地區對外車程。（葉書宏翻攝）

新北市新店安坑地區安和支線通車，可連接安坑一號道路，縮短安坑地區對外車程。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫主持通車典禮。（葉書宏翻攝）

新店安坑地區「安和支線」可連接至中和、北市文山區，歷經2年半施工，今（31日）由市長朱立倫主持通車典禮，通車後可舒緩安康路及安和路的車流，更可直達安坑一號道路，縮短安坑地區對外車程。工務局預估，通車後當地區民到中和至少節省15分鐘車程。

安和支線南起安一路，北接安康路及安和路口，全長720公尺，路面寬13至18公尺，採雙向各一車道並配置一機車道，設有「明隧道」，工程經費約6億5000萬元，用地經費約2億5000萬元；支線以山櫻花作為入口意象，側邊擋土牆植栽炮杖花綠美化混凝土牆面，讓沿線道路景觀與周邊環境融合。

朱立倫表示，安和支線通車對當地交通相當重要，可連結安和路及安康路，如果沒有這條支線，到安坑地區要繞一大段路，對當地發展助益極大；新工處在施作安和支線的同時，把安坑輕軌隧道及下面所需箱涵工程一併施作，縮短捷運闢建的時程。

安坑特一號道路延伸的部分正加緊進行，安坑輕軌同步施作，目前總工程進度超過20％，但施工團隊仍須加快速度，盡速完工，讓民眾更便利。

工務局表示，新店安坑地區人口逼近12萬，交通需求量與日俱增，安坑一號道路延伸闢建至安康路一段，配合永和次系統道路及既有安康路，再加上未來安坑輕軌完工通車，可搭乘輕軌捷運到達新店十四張地區，並經由環狀線轉乘，快速到達台北捷運路網所及的各都會生活圈。

(中時)