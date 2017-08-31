鄭兆村：要像手中標鎗一樣 繼續飛高、飛遠

「台灣英雄大遊行」進入尾聲高潮，選手進入市府廣場，由鄭兆村、郭婞淳代表致詞。首先上場的鄭兆村說，很高興在這次世大運能奪金牌並破亞洲記錄，感謝各方單位全力支援，讓選手在國家主場參加世大運、爭取佳績。感謝每一個到場或是電視機前的觀眾，發揮主場優勢，長久以來努力練習，就是希望把好成績留在國內。

鄭兆村說，「經歷那麼多傷痛，無論多麼顛簸難測，我都會勇敢向前，不管有多大逆風，我都要像手中的標槍一樣，飛到最高、飛到最遠」。最後希望賽事結束後，希望大家繼續為選手加油，繼續創造佳績。

郭婞淳一上台則笑說，剛剛其實已經想好要講什麼，但遊行大家太熱情，已經忘記我要講什麼了。接著她說，這次世大運很開心為台灣奪下一面金牌，在自己土地上破世界紀錄、讓大家見證這一刻，用熱烈掌聲來為他們、為中華隊選手鼓勵，因為他們也是表現非常非常亮眼。

郭婞淳說，要感謝大專體總、體育署、國訓中心、世大運籌辦單位、志工、警察，謝謝大家努力付出。「因為有你們，讓中華隊選手有自信在自己國家，展現訓練成果，用汗水跟淚水發揮到最好，把獎牌留在台灣！」最後再次謝謝大家進場為中華隊加油，「讓我們可以展現主場優勢」。

(中時)