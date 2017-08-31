國際獅子會熱心公益 義助敏道家園

國際獅子會義助敏道營造溫馨家園。（呂妍庭翻攝）

國際獅子會義助敏道營造溫馨家園。（呂妍庭翻攝）

國際獅子會義助敏道營造溫馨家園。（呂妍庭翻攝）

國際獅子會300-B2區第五專區第十分區主席梁金生與永和獅子會、福和獅子會、雙和獅子會、達達獅子會等各分會會長及獅友們，今31日特別南下敏道家園關懷重度、極重度身心障礙朋友，並捐出100萬元善款，為敏道家園購置沐浴床、移位機、醫療設備、輔具設備及生活用具，同時做為修繕隔離室空間使用。

敏道家園指出，多年前一個偶然的機會下，梁金生在廣播上聽到敏道家園正在勸募無障礙升降車，立即與敏道家園聯絡，表示想幫忙的意願，但後來因升降車的經費已籌足而作罷，但梁金生一直把沒有能幫上敏道這件事放在心上，心裡總想著有一天，要為敏道家園這群身心障礙朋友做點什麼。

日前，敏道家園再度接到梁金生電話，他實際到園內參觀，了解這些身心障礙朋友的需求後，發現這些身心障礙朋友大多坐臥在輪椅上，生活無法自理，24小時都需要有人照護，再加上身體殘弱，抵抗力差，容易感染疾病，確實需要妥善的隔離空間；也發現照護的工作人員十分辛苦，每日起床、盥洗、活動進行及復健、運動都需要工作人員抱上、抱下，除了有安全的風險，對工作人員的身體也是一大負擔。

梁金生實地評估敏道家園需求後，慨然捐出100萬元，協助敏道家園修繕隔離空間及購置生活輔具、醫療設備、生活用具，讓敏道家園的身心障礙朋友能得到更妥善的照顧，避免疾病在園內傳染擴散，也藉由輔具的幫助減輕工作人員的負擔。

對梁金生的善行義舉，以及國際獅子會300-B2區第五專區第十分區各分會會長對身心障礙朋友的關懷，敏道家園十分感謝，也希望藉此呼籲更多社會大眾能持續關懷這群可愛的慢飛天使。

(中時)