陸革命性戰略　無人機搭載AI打群體戰　

大疆無人機在香港旗鑑店中展示。(圖/新華社)

美國軍費支出向來位居世界第一，中國軍事支出雖已高達1520億美元(將近新台幣4.6兆元)仍屈居第二，而美國國防預算費用硬是比中國多出4倍，讓中國只在少數幾個領域上有超出美國的技術。因此北京當局現在打算以突破性的創新戰略贏得未來戰場上獲勝的機會，他們試圖以大量無人機搭載AI人工智慧的戰略技術，開創未來的戰爭新局！

根據英國《金融時報》中文網報導，中國電子科技集團公司(CETC)展示了119架無人機群體戰(swarm)技術，這是目前世界最大規模的無人機群，打破了美國紀錄，這種打群體戰的技術可望讓無人機的威力大增，因為小型無人機的干擾作用可能不大，沒有什麼價值，但是如果無人機之間能夠互相溝通和協調行動，就可以發揮極大的效果。

大疆無人機在美國拉斯維加斯消費電子展的資料照片。(圖/新華社)

美國軍事機器人專家沙勒(Paul Scharre)表示，這種大批無人機打群體戰的技術將會為未來戰爭型態帶來結構性的轉變，同時讓武器的數量再次成為未來戰場上的關鍵因素，除此之外，中國還打算以AI人工智慧搭配無人機，讓軟體技術未來將比最高端的軍事設備還要來的重要，這可能會扭轉我們對於未來戰爭的想像。

中國無人機團體戰技術的優勢在於，它是將高科技軟體連接在低階的硬體設備上，所以即使整體的軍隊實力低於敵方，仍然能夠在劣勢上打敗對手，這將預示著下一代新武器的舞台來臨。有分析家指出，相較於美國高端武器的造價越來越貴，製作不停升級、改善，中國只能期待能以AI人工智慧和大批無人機打群體戰的技術殺出一條血路，創造出革命性的戰略新局！

(中時電子報)