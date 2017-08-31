中共中央確認 十九大將於10月18日舉行

中共第十九次全國代表大會，確定將在10月18日於北京舉辦，將是習近平第二次主持的大會。（圖/新華社）

據大陸人民日報報導，中共中央政治局決議，中共第十九次全國代表大會將於10月18日，於北京召開。根據過往的經驗，前三屆的大會多舉辦在10月底或11月初，本次的大會似乎來得比較早一點。

報導稱，中共中央政治局8月31日召開會議，研究中國共產黨第十八屆中央委員會第七次全體會議和中國共產黨第十九次全國代表大會籌備工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議決定，中國共產黨第十八屆中央委員會第七次全體會議於2017年10月11日在北京召開。中共中央政治局將向黨的十八屆七中全會建議，中國共產黨第十九次全國代表大會於2017年10月18日在北京召開。並在隨後的十九屆一中全會上，選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會等重要職位。

會議強調，中國共產黨第十九次全國代表大會，是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義發展關鍵時期召開的一次十分重要的大會。

大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀為指導，貫徹習近平系列重要講話精神和黨中央治國理政新理念新思想新戰略，認真總結過去5年工作。

報導稱，要全面把握黨和國家事業發展新要求和人民群眾新期待，制定適應時代要求的行動綱領和大政方針，繼續統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，為決勝全面建成小康社會、努力開創中國特色社會主義新局面而團結奮鬥。

(中時電子報)