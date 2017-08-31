中共中央確認 十九大將於10月18日舉行
據大陸人民日報報導，中共中央政治局決議，中共第十九次全國代表大會將於10月18日，於北京召開。根據過往的經驗，前三屆的大會多舉辦在10月底或11月初，本次的大會似乎來得比較早一點。
報導稱，中共中央政治局8月31日召開會議，研究中國共產黨第十八屆中央委員會第七次全體會議和中國共產黨第十九次全國代表大會籌備工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議決定，中國共產黨第十八屆中央委員會第七次全體會議於2017年10月11日在北京召開。中共中央政治局將向黨的十八屆七中全會建議，中國共產黨第十九次全國代表大會於2017年10月18日在北京召開。並在隨後的十九屆一中全會上，選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會等重要職位。
會議強調，中國共產黨第十九次全國代表大會，是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義發展關鍵時期召開的一次十分重要的大會。
大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀為指導，貫徹習近平系列重要講話精神和黨中央治國理政新理念新思想新戰略，認真總結過去5年工作。
報導稱，要全面把握黨和國家事業發展新要求和人民群眾新期待，制定適應時代要求的行動綱領和大政方針，繼續統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，為決勝全面建成小康社會、努力開創中國特色社會主義新局面而團結奮鬥。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。