北韓何以能連續發射昂貴的導彈？

日經中文網8月31日報導，北韓2017年已經試射13次彈道導彈。一枚洲際彈道導彈（ICBM）級別價值約200～300億日圓（約台幣55～82億元），如此昂貴武器北韓卻能連續發射，其背景被認為在於其國內經濟的改善。在1990年代，北韓甚至出現人民餓死的情形，其經濟曾相當脆弱。

北韓領導人金正恩推進核開發和經濟重建兩手抓。據韓國銀行（央行）7月推算，北韓2016年的實質國內生產總值（GDP）增長3.9％，約為3.2兆日圓（約台幣8800億元），較2015年的GDP（減少1.1％）大幅改善，達到17年來的高水平。北韓的煤炭和鉛等礦業和基礎設施投資，也實現了增長。

透過中國大陸等的豐富物資流入而成長起來的黑市，也拉動了北韓經濟。北韓的富裕階層逐漸形成，金正恩政權默許了其存在。南韓專家一致認為，「（北韓）已不再有人為填飽肚子而犯愁」。

另一方面，北韓可能在擴充軍備方面有所側重。南韓國防研究院推算，2013年北韓的國防費用換算成日圓約為1兆日圓（約2747億元），其中1成以上用於核導開發。美國的武器裝備整體則占國防費用近2成。對於無法勝過美韓的戰鬥機和坦克等普通兵器，北韓的投入似乎較為一般。

北韓免費為從事核導開發的科學家們，提供平壤的高層住宅。有觀點指出，北韓對科學家的失敗比較寬容，為他們創造容易做出成果的環境，促進技術的提升。

(中時)