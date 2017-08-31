爆舒淇為求孕 密戴「齊心結」助夫妻和諧
情纏20年的影后舒淇去年9月與馮德倫閃電宣布完婚，最近夫妻倆為合作電影《俠盜聯盟》四處宣傳，舒淇表示接下來會將工作量減少、調養身體，但並非完全是準備懷孕，更為了治療困擾她多年的過敏，今(31日)港媒則爆料，十分虔誠的舒淇私下為了當媽下不少苦心，最近她現身，被媒體捕獲左手戴著「齊心結」，據悉有增進夫妻和諧的功效，想當媽的心情不言而喻。
據香港雜誌報導，舒淇日前與馮德倫、劉德華在香港出席《俠》片宣傳，眼尖人則發現，先前手上會繫一條紅色姻緣線的她，手上改繫了一條黑色的齊心結，期望能為想生個寶寶的她，達到婚姻生活甜蜜的先決條件。
而舒淇先前就曾被拍到在愛車上五個地方都特地掛上了好運符，她手上的紅線外傳也是從台北龍山寺求來，除了外在加持外，舒淇先前曾自曝到日本泡溫泉，報導中指出，可能也是她為了改善寒性體質重要的一招。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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