世大運成台灣的驕傲 柯P：世界看見最美好的台灣
「大家加油、台灣加油，台灣英雄，謝謝你們！」台北市長柯文哲在台灣英雄大遊行中致詞表示，今天，是台灣光榮驕傲的一天，台灣選手在世大運取得優異成績大家都看到了，也倍感光榮，但沒有得牌的選手，同樣令人敬佩，你們也是台灣人的驕傲。
柯文哲說，一開始大家不看好世大運，但我們盡全力，成就2017夏天的台灣奇蹟，這會成為光榮歷史。但他也說，世大運結束了，檢討改進才要開始，會誠實檢討，失敗經驗會化成努力方向，美好的經驗則傳給下一代。
他還感謝警察、消防、環保局人員；謝謝志工朋友，為世大運留下美麗身影。柯文哲說，他要很驕傲的說，「榮耀屬於大家的」，這次讓世界看見台灣，而且是讓世界看見最好的台灣，大家加油、台灣加油，台灣英雄，謝謝你們。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。