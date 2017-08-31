世大運成台灣的驕傲 柯P：世界看見最美好的台灣

「大家加油、台灣加油，台灣英雄，謝謝你們！」台北市長柯文哲在台灣英雄大遊行中致詞表示，今天，是台灣光榮驕傲的一天，台灣選手在世大運取得優異成績大家都看到了，也倍感光榮，但沒有得牌的選手，同樣令人敬佩，你們也是台灣人的驕傲。

柯文哲說，一開始大家不看好世大運，但我們盡全力，成就2017夏天的台灣奇蹟，這會成為光榮歷史。但他也說，世大運結束了，檢討改進才要開始，會誠實檢討，失敗經驗會化成努力方向，美好的經驗則傳給下一代。

他還感謝警察、消防、環保局人員；謝謝志工朋友，為世大運留下美麗身影。柯文哲說，他要很驕傲的說，「榮耀屬於大家的」，這次讓世界看見台灣，而且是讓世界看見最好的台灣，大家加油、台灣加油，台灣英雄，謝謝你們。

(中時)