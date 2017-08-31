桃園18歲詐騙車手 卓蘭警所前面交落網

大湖警分局偵查隊員一擁而上將張姓詐騙車手一舉壓制，起出贓物提款卡，保住被害人177萬元積蓄。(江詩筑翻攝)

大湖警分局偵查隊在卓蘭市區巡邏時，發現張姓男子行為模式與車手雷同，循線埋伏跟監3個多小時，等到面交完成詐騙交易後，馬上壓制逮捕送辦。(江詩筑翻攝)

桃園市18歲張姓男子受雇於詐騙集團當車手，30日一早就從桃園高鐵站出發，輾轉搭公車、計程車到卓蘭等和被害人面交，恰好遇到機警的大湖警分局偵查隊巡邏認為張男特徵與車手極為類似，埋伏跟監長達3小時，待張與7旬被害人面交完後，馬上依詐欺現行犯逮捕，今天上午移送法辦，警方將循線追查上手。

大湖警分局偵查隊長何文輝指出，偵查隊2名員警30日下午在卓蘭市區執行巡邏勤務，發現張男獨自一人邊走邊講電話，還到處東張西望，偵查隊員認為張男行為模式有如車手，回報再找4名隊員到場支援。

警方從下午2點多跟監到下午5點，發現被害人與張男約的面交地點就在卓蘭分駐所斜對面的校門口，78歲退休師現場交付2張提款卡及個資，等張男離開約100公尺後，員警一擁而上將張男壓制成功。

警方調查，78歲退休師30日上午接獲詐騙集團來電，誆稱其涉及詐欺與洗錢防制案，將凍結財產並予羈押，被害人心生畏懼不疑有詐，依詐騙集團指示，至附近超商接收偽造臺北地院監管文書，再於同日傍晚面交，帳戶內有177萬元積蓄。

張姓車手被逮後一臉錯愕，一度質問警方為何逮捕他，不知道自己面交過程全被蒐證掌握，得知面交地點竟在卓蘭分駐所對面，直呼有夠倒楣。

(中時)