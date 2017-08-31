一波多折 嘉義區漁會總幹事人選底定
嘉義區漁會第11屆總幹事候聘案，因前總幹事林俊雄的資格問題，紛擾多時，一波數折，今31日終於塵埃落定，上午嘉義區漁會理事會召開遴聘會議，15位理事全體出席，全票通過，同意聘任漁會前職員李進添為新任總幹事，另通過林俊雄擔任李進添無給職的特別助理案。
嘉義區漁會7月重新受理總幹事候聘登記，共有區漁會直銷中心場長蔡士仁、推廣部主任張正義、區漁會前職員李進添等3人登記，因林俊雄資格紛擾多時，藍營一口氣推出3個人選，也是為保險起見，所幸3人皆通過資格審查，今在區漁會理事長戴澤文主持下舉行投票，由李進添獲15票勝出。
選舉後，前立委翁重鈞隨即在臉書PO文，表示嘉義區漁會總幹事今天由李進添全票當選，還說有人處心積慮，百般阻撓，到頭來仍是一場空。嘉義鄉親永遠相信貼近漁民、重視漁民權益才能嬴得漁民的支持與擁戴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。