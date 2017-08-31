一波多折 嘉義區漁會總幹事人選底定

嘉義區漁會第11屆總幹事候聘案，因前總幹事林俊雄的資格問題，紛擾多時，一波數折，今31日終於塵埃落定，上午嘉義區漁會理事會召開遴聘會議，15位理事全體出席，全票通過，同意聘任漁會前職員李進添為新任總幹事，另通過林俊雄擔任李進添無給職的特別助理案。

嘉義區漁會7月重新受理總幹事候聘登記，共有區漁會直銷中心場長蔡士仁、推廣部主任張正義、區漁會前職員李進添等3人登記，因林俊雄資格紛擾多時，藍營一口氣推出3個人選，也是為保險起見，所幸3人皆通過資格審查，今在區漁會理事長戴澤文主持下舉行投票，由李進添獲15票勝出。

選舉後，前立委翁重鈞隨即在臉書PO文，表示嘉義區漁會總幹事今天由李進添全票當選，還說有人處心積慮，百般阻撓，到頭來仍是一場空。嘉義鄉親永遠相信貼近漁民、重視漁民權益才能嬴得漁民的支持與擁戴。

(中時)