避占用路空間 台南將舊控制箱換成附掛式縮小型控制器

台南市交通局在狹窄路口改裝附掛式縮小型控制器，直接掛在號誌桿上。（程炳璋攝）

現有的紅綠燈號誌控制箱，幾乎皆附設在路口轉角與交通島上，遇上狹窄路口，都會影響行人動線與車輛轉彎路線，台南市交通局近日將12處路口的舊控制箱，換成附掛式縮小型控制器，直接掛在號誌桿上，順利解決交通動線的安全問題。

台南市共有4700處紅綠燈路口，舊型號誌控制箱皆設置在路口轉角或交通島上，並以水泥基座架高，在交通上，多少影響用路人及行人通行空間。

台南市政府交通局今年開始推動「縮小型控制器」，在狹小又車流量大的路口，建置附掛式縮小型控制器，目前已完成12處路口裝設。

新的「縮小型控制器」的體積僅為舊型的27%，且不需水泥基座，可直接掛在號誌桿上，不占空間。但一座新的控制器可不便宜，約要10萬至12萬不等，新舊功能相差無幾，無法全面安裝。

台南交通局表示，台南市因市地重劃或新闢道路，未來會新增多處新路口，這些路口若道路狹小，即改安裝新型「縮小型控制器」。解決用路空間問題。

(中時)