15支大聯盟球團視察 大谷翔平投3.1局挨轟退場

日本火腿投手大谷翔平，今面對軟銀，主投3.1局失4分退場。(資料照)

日本火腿二刀流大谷翔平，今先發迎戰軟銀鷹，也將在15支大聯盟球團相關人前投球，大谷前3局沒有讓軟銀敲出安打，不料第4局在投出保送後卻遇亂流，被接連敲安，包含福田秀平的3分炮，主投3.1局失4分退場。

本季大谷翔平因傷勢關係，僅在7月登板先發，相隔1個多月今再度站上投手丘，並吸引超過15支大聯盟球團來到札幌巨蛋視察，大谷此役首局就飆出160公里，前3局僅讓軟銀靠著兩次四壞站上壘包，並投出4次三振。

但來到第4局，大谷面對今宮建太投出四壞球，隨後軟銀靠犧牲觸擊推進到二壘，緊接著柳田悠岐與德斯潘耶都擊出安打，福田秀平還把握機會轟出3分炮，大谷翔平單局失4分，加上已經超過原本賽前設定的60球用球數，3.1局失4分退場。

(中時電子報)