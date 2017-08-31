以熱攻熱，柚子抵台吃牛肉麵消暑

柚子邀請姚謙老師12月觀看他們的演唱會。（圖／華納提供）

「日本國民天團」柚子時隔一年再度來到台灣，一下飛機就立刻品嚐台灣道地美食，北川悠仁表示，雖然剛到台灣就覺得很熱，但是因為太想念牛肉麵了，所以馬上就請工作人員帶他去吃，「我去了一年前去過的牛肉麵店，有種『回來了』的感覺。」他還觀眾到台灣人夏天也喝熱湯和熱茶，笑說吃牛肉麵是在體驗台式消暑法。岩澤厚治則是在休息室吃了滷肉飯便當，大讚台灣滷肉飯超好吃，並加碼爆料：「我們經紀人還吃了兩個呢！」

柚子今年出道20周年，過去少綜藝節目的他們也破例參加了許多綜藝節目和訪談節目，「其實我們還蠻享受綜藝節目的歡樂氣氛。」柚子在現場，也特別上演「兄弟真心話」場面，面對面看著彼此，說出一起出道20周年的感想，北川一開始就直呼好害羞喔，接著便向搭檔鞠躬說：「一直以來都很謝謝你，希望你晚上不要喝太多酒，好好注意身體，未來也請多多指教。」而岩澤也回禮笑說：「首先恭喜迎接20週年了，希望未來也長長久久，請多多指教！」最後由於太不好意思，兩人都大笑說：「這都什麼啊？」北川補充表示，因為二十周年來兩人都是肩並肩表演，很少這樣面對面，所以才會覺得很尷尬。

填寫〈光榮之橋〉中文版歌詞的姚謙也來站台，北川解釋：「〈光榮之橋〉去年的演唱會，台灣歌迷用日文大聲跟我們一起唱，我們就想著能不能回報歌迷，所以就想把代表歌曲用中文唱，讓歌迷開心。」

姚謙老師對於此次與柚子的合作，感到十分開心，為了保有原日文歌詞的精神，還要讓柚子唱到讓人不看字幕也聽得懂，因此下了一番苦功，「不過我那時候聽電台首播，覺得他們很努力，因為我不看歌詞也能聽得懂百分之九十！」柚子現場送了一張VIP PASS給姚謙老師，正式邀請對方觀賞12月2日的台北公演。

柚子台北場公演即將在12月2日於TICC台北國際會議中心登場、門票9月13日開賣，最新雙EP《高歌吧》、《4LOVE》數位與實體已在台同步發行。

(時報周刊)