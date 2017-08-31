募款籌建員林青少年館 百間商店認養竹筒
彰化家扶中心為籌建員林兒少館募款，發起竹筒零錢捐活動，獲得員林市區近150個商店熱情響應，31日發起回娘家剖竹筒活動，號召百名在地商圈店家參與，呼籲更多民眾捐出零錢幫助弱勢兒童。
員林市光明街商圈近40名店家上午齊聚員林影城廣場，與家扶中心主任王震光等人一起剖開竹筒，服務處出動數幣機和所有人力數算零錢，總計收回45支竹筒、募得9萬8395元。
彰化家扶中心主任王震光說，員林兒少館「筑夢築館」預計服務員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖等，7鄉鎮市、共950餘名兒童及少年，總經費約9千多萬元，硬體工程去年9月已正式動工興建主體建築，預計明年9月完工，但包含建築內部裝潢設備費，仍有4千萬缺口。
社工員蔡美瑤說，今年初起社工主動上街挨家挨戶拜訪宣導，盼店家響應認養竹筒，放置店內供民眾投入零錢，沒想到獲得熱烈回響，光是市區南昌路、中正路的光明街商圈，短短700公尺，就有122家店家同意認養。
賣廣東粥2年多的黃佳瑩亦來自單親家庭，曾是受助的家扶兒童，她說，很感恩當年所受到的照顧與關懷，有能力自己開店後就曾招待家扶兒到店內用餐，看到社工上門，馬上就同意擺放竹筒，與客人起響應捐零錢。
王震光說，員林市區目前有144間店家、41位民眾個人響應活動，其中光是南昌路附近就有122間熱情響應，店家密集投入愛心，被家扶視為「竹筒愛心街」，涓滴不竭的愛心，讓建館工程得以更順利邁進。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。