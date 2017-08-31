募款籌建員林青少年館 百間商店認養竹筒

彰化家扶中心為籌建員林兒少館，在員林市區商圈發起竹筒愛心零錢捐活動，員林市區37家商店業者齊聚員林影城一起剖竹筒。(謝瓊雲攝)

家扶員林服務處社工總動員，首波竹筒回娘家共收回45支竹筒，剖開後經清點總計募得9萬8395元。(謝瓊雲攝)

眾人剖開竹筒，嘩啦啦掉落的零錢數量可觀，人工清點完後還得出動數幣機再次清點。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心為員林兒少館籌建，發起竹筒愛心零錢捐計畫。呼籲民眾一起用銅板做公益，幫助弱勢兒。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心為籌建員林兒少館募款，發起竹筒零錢捐活動，獲得員林市區近150個商店熱情響應，31日發起回娘家剖竹筒活動，號召百名在地商圈店家參與，呼籲更多民眾捐出零錢幫助弱勢兒童。

員林市光明街商圈近40名店家上午齊聚員林影城廣場，與家扶中心主任王震光等人一起剖開竹筒，服務處出動數幣機和所有人力數算零錢，總計收回45支竹筒、募得9萬8395元。

彰化家扶中心主任王震光說，員林兒少館「筑夢築館」預計服務員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖等，7鄉鎮市、共950餘名兒童及少年，總經費約9千多萬元，硬體工程去年9月已正式動工興建主體建築，預計明年9月完工，但包含建築內部裝潢設備費，仍有4千萬缺口。

社工員蔡美瑤說，今年初起社工主動上街挨家挨戶拜訪宣導，盼店家響應認養竹筒，放置店內供民眾投入零錢，沒想到獲得熱烈回響，光是市區南昌路、中正路的光明街商圈，短短700公尺，就有122家店家同意認養。

賣廣東粥2年多的黃佳瑩亦來自單親家庭，曾是受助的家扶兒童，她說，很感恩當年所受到的照顧與關懷，有能力自己開店後就曾招待家扶兒到店內用餐，看到社工上門，馬上就同意擺放竹筒，與客人起響應捐零錢。

王震光說，員林市區目前有144間店家、41位民眾個人響應活動，其中光是南昌路附近就有122間熱情響應，店家密集投入愛心，被家扶視為「竹筒愛心街」，涓滴不竭的愛心，讓建館工程得以更順利邁進。

(中時)