彰化市公所爭取爭設彰北交流道
吳敏菁／彰化報導
國道1號和國道3號在彰化市景觀公園上空附近交會，卻只有引道，沒有交流道可上、下，彰化市公所爭取增闢「彰北交流道」，市長邱建富表示，為了全力推動，改善「彰北」與「彰東」地區的對外交通，公所將展開連署行動。
邱建富表示，彰化市北區與東區包括中正、新興和調、復興、阿夷、茄南、茄苳等多個里，聚集了12多萬的人口，但要上高速公路，不是得往南，就得往北駛數公里到彰化或王田交流道，既然國道1和3號在此都有匯流的引道了，不如就在交會處附近，設置「彰北交流道」，勢必能改善地區的交通、促進發展，造福市民。
縣議員林世賢指出，彰化市向來具交通戰略的優勢，不僅鐵路山海線、公路山海線
，全都交會在彰化，1號國道和3號國道也在此交會，值得思考加以應用交通戰略優勢
，創造彰化未來的發展。
(中時)
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