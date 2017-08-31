川普旅遊禁令9月生效 大批美國人自北韓撤出

美聯社報導，因應川普政府頒布的旅遊禁令，現居北韓的一批美國人已在周四搭機離境前往北京，其中包括多位人道救援工作者。今年初一名美國大學生因被北韓監禁長達1年而在返美後過世，使川普政府下令自9月起禁止美國公民前往北韓。

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