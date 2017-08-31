花蓮》難忘部落野菜滋味 阿美族食神奪亞洲金牌
阿美族年輕人在世大運頻頻奪牌，為台灣爭光，花蓮豐濱鄉阿美族林諾凡也在日本舉行的亞洲料理名人大賽，將阿公從山裡摘下的刺蔥及藤心為食材，以一道「冬粉酥炸球」驚豔全場，在亞洲各國好手激烈競爭中勇奪金牌，將部落美食推上世界舞台。
來自豐濱鄉豐富部落的林諾凡，目前讀蘭陽技院餐飲系二年級，8月底他代表台灣參加在日本橫濱新宿舉辦的「2017亞洲料理名人大賽」，共有全亞洲49個國家，200多名選手參賽，各國好手無不發揮巧思，展現廚藝，爭取評審青睞。
從小因父母離異，由阿公、阿嬤一路帶大的林諾凡，家境相當清苦，林諾凡表示，小時候看著阿公、阿媽烹煮野菜的身影，決定從部落常見的傳統食材下手，帶來阿公親自到山上採取下來的刺蔥與藤心，把記憶中的美味搭配到料理中。
林諾凡現場作成「原民刺蔥冬粉酥炸球」，沒有過度的調味襯托，反而突顯出料理的原味，讓評審大為驚艷，從兩百多位選手中脫穎而出；阿公林大榮開心說，聽到孫子得到金牌，全家都高興得跳起來，欣慰孫子有這麼好的成績，一切的辛苦都值得的。
林諾凡回國後，部落族人特別為他盛大「辦桌」慶祝，林諾凡感恩地說，這金牌不是屬於他一個人的，要將榮耀分享給部落每一個人，希望未來能將原住民食材結合到料理中，讓更多人認識原住民美食特色。
(中時)
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