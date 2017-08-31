世大運舉重奪銅 高展宏售金煌近500盒搶購一空

校長龔瑞璋為高展宏行銷金煌芒果，高展宏也當場品嚐自家水果促銷。（林雅惠攝）

校長龔瑞璋為高展宏行銷金煌芒果，近500箱芒果不到1小時銷售一空。（林雅惠攝）

教練吳銘通（左）說，高展宏今年成績不斷刷新個人記錄，不負眾望。（林雅惠攝）

在世大運拿下首面舉重銅牌就讀正修科大休閒運動管理研究所的選手高展宏，家中所種芒果因颱風對外交通中斷，銷售無著落，校方今天由校長龔瑞璋發起為他行銷金煌芒果，近500箱金煌芒果不到1小時銷售一空。

高展宏說，為回饋舉重啟蒙學校桃源國中及鼓山高中的栽培，這次銷售所得將捐出十分之一給母校桃源國中及栽培訓練他舉重的鼓山高中。

高展宏生性好動，桃源國中剛好有舉重校隊，他就這樣加入舉重隊，一練就是10年，原本打定主意，若無法參加世大運或入選亞運培訓隊就回部落幫家裡種芒果，結果平日苦練，終於在世大運奪銅牌。

舉重指導教練吳銘通說，高展宏自我要求很高，今年成績不斷刷新個人記錄，參加全國青年舉重賽總和280公斤，奪下金牌，也於全國大專運動會舉重總和285公斤奪下金牌。世大運更上層樓，舉出總和289公斤最佳成績，一舉為台灣摘下舉重首面銅牌，更達到亞洲運動會標準，明年將代表台灣出征亞運會。

高展宏說，當初不顧爸爸反對加入桃源國中舉重隊，就是看到學長能用比賽獎金分擔家計而受到激勵，所以咬牙苦練到破皮長繭，就為了奪牌拿獎金。

正修科大校長龔瑞璋希望他專心準備明年亞運，今天幫他促銷芒果，校長當場認購50箱，並頒發10萬元獎助學金，讓高展宏感動不已。

(中時)