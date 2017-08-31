魚池商圈305家招牌拆光光　原來是鄉公所全數免費更新

魚池商圈這幾天「滿街拆招牌」？原來是鄉公所為著眼於功能景觀，整條商店街免費拆除更新。（沈揮勝攝）

拆除過程，預定10月裝新。（沈揮勝攝）

日月潭的行政區域所在地南投縣魚池鄉，主街區魚池及東池村之「魚池形象商圈」近幾天吊車好多、好忙，大家平日看慣了的統一格式招牌，一塊塊全被拆卸運走！路過民眾納悶，但商家的心裡頭倒是很清楚；原來，鄉公所考量舊招牌褪色且許多燈具已損壞，將全部更新，可望在10月亮麗重現。

大破壞造就大建設，921地震後，經濟部商業司中小企業處為協助地方產業復甦，在魚池街區推動形象商圈，並於2003年免費替整條街製作統一格式的市招，摒除原先五花八色與凌亂，讓街容煥然一新。

不過這些招牌，經14、15年的風吹雨打，不少金屬框架已見生鏽，壓克力面板與招牌字更是破損的破損、褪色的褪色，還有不少燈座損壞、燈管不亮，入夜後更顯悽愴。

魚池鄉公所繼去年11月，將長約1公里的主商圈101盞藝術街燈全部整理更新之後，最近再獲鄉民代表會支持，編列700萬元預算，在徵詢商家意願後，將商圈305座統一格式的市招全部更新。

魚池鄉長陳錦倫表示，921地震之後幾年，中央給予地方協助的建設很多，但時過境遷，隨著921重建會等單位裁撤，以及當時災區的專案不復存在，往後的管理維修，得由地方承接延續。

他說，魚池鄉公所10多年前負債1.6億，經近年6、7打拚全力還債，財務已明顯改善。一旦行有餘力，重心盡量擺在鄉民福利，除了市容改善，9月起實施老人裝置假牙補助，每人補助上限4萬元。

(中時)