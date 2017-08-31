OP人才認證助力 義大學生實習即上線

旅遊產品操作人員認證「種子教師研習會」月底在義守大學舉行。（林雅惠翻攝）

為推動旅遊產品操作人員認證（OPC），台北市旅行商業同業公會南下與義守大學觀光學系合作，舉辦3天南區「種子教師研習會」，鼓勵相關科系教程能融入認證內容，在學校中即培育可上線人才，創造業者、求職者雙贏局面。

該研習會邀請產、官、學三方專家，台北市旅行同業公會研擬的OP職能基準，不但成為觀光業第一個職能基準示範案例，更進一步依職能基準發展成人才認證，對觀光業發展產生助力。

提到旅遊業，大多數人會先想到導遊、領隊等職務，觀光相關科系學生也以此為目標，然而義守大學觀光學系主任劉旭冠說，應該要先有實際經驗再去帶團，會比較有應變能力。

OP主要負責協助旅客善用旅遊產品，像是訂機票、旅程規劃、緊急突發事件處理等，旅遊業最需要的人才就是OP人員，也最適合社會新鮮人。

OPC認證採電腦化測驗，並建立通過者人才庫，未來旅遊業在求才時，能即時檢驗證照真偽，通過認證者也將更有機會獲得工作。

劉旭冠說，觀光學系看重實習，此次檢定能夠保障學生實習時，業者不需要再花時間訓練無法上線的學生，從OP人員著手，學生也能培養應變能力，降低學用落差。

(中時)