黃衫軍再傷一大將 蔣智賢腳底受傷下2軍

以21轟暫居排行榜第2的蔣智賢，因右腳底受傷不能跑今下2軍養傷，黃衫軍第3到5棒大將全都成傷兵。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟林智勝、彭政閔之後，再添1名中心打線傷兵！以21轟暫居全壘打排行榜第2的蔣智賢，因右腳底受傷無法跑步，美籍教頭史耐德今對桃猿賽前決定讓他下2軍養傷，最快9月10日才能歸隊。

左腹肌拉傷的林智勝，現已開始作T座打擊練習；上周衝一壘與林益全發生衝撞造成右手腕扭傷的彭政閔，目前手腕還腫脹，要等消腫之後才能恢復練習，2人預估至少3周之後才能歸隊。

(中時電子報)