富岡港是台東門戶 議員洪宗楷轟管理太差「差勁透頂」

海巡艦艇佔用製冰廠出口，常與漁船發生擦撞，引發漁民不滿。（莊哲權攝）

富岡漁岡從候船室到登船處有一大段距離，遊客必須忍受日曬雨淋，動線常遭詬病。（莊哲權攝）

富岡港是台東重大門戶，暑假期間進出的遊客就多達17萬人次，縣議員洪宗楷今天砲轟，港區環境凌亂，長期以來常遭詬病，而海巡軍艦占用製冰廠出口，與漁船多次擦撞，也讓漁民抱怨連連，還有斥資整修的候船室2樓淪為蚊子館，浪費人民納稅錢，種種亂象，實在「差勁透頂」。

民進黨籍縣議員洪宗楷今天召開記者會表示，富岡港是進出蘭嶼、綠島的重要大門，凌亂的環境卻讓遊客怨聲載道，從售票處走到登船處，必須忍受日曬雨淋，候船大廳環境凌亂，門口攤販影響觀瞻，根本不像觀光區。

另外，海巡軍艦艇占用製冰廠出冰口，漁民為了補給冰塊已經跟艦艇擦撞多次，明明去年就已經協調好要將軍艇移到對岸停泊，卻為縣府遲遲不願出資80萬元增設水電等設備，至今仍無動靜。

洪宗楷也提到，縣府幾年前斥資400多萬元整修候船大樓2樓，作為船公司售票處，至今未啟用，淪為蚊子館；而大樓門口攤販占地為王，也影響動線及觀瞻，卻不見公權力管理，縣府嚴重失職。他痛批，這些問題已經說了好幾年，縣府處理的速度卻是牛步化，處理的態度也不積極。

台東區漁會理事長陳坤昌指出，海巡已同意將巡防艇遷至對面港區，但因為要先做好水電設施，只需要80萬元經費，1多年來因為縣府沒經費就拖下去，是政府真的沒有80萬元經費，還是政府執行力太差，真的對政府越來越沒信心。

(中時)