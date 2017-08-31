美國眾議院外交委員會主席羅伊斯訪彰化

美國眾議院主席埃德．羅伊斯率團訪問彰化縣政府，縣長魏明谷贈送紀念品。（吳敏菁攝）

美國眾議院主席埃德．羅伊斯率團訪問彰化縣政府，縣長魏明谷率彰化團隊接待。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

今年6月，彰化縣長魏明谷率團訪美拜會美國眾議院外交委員會主席埃德‧羅伊斯（

Ed Royce）等，今天羅伊斯和其夫人瑪麗‧羅伊斯(Marie Royce)31日下午訪彰化縣長魏明谷回訪，拜會縣府，彼此相見歡，交換紀念品，建立友好城市交流。

魏明谷說，6月和多位企業代表，赴美招商，曾會晤美國眾議院外交委員會主席埃德

‧羅伊斯，由北美彰化同鄉會創會長楊信等人陪同，雙方互動良好，邀約羅伊斯主席來台訪問時，記得前來彰化，果然羅伊斯履行承諾前來。

魏明谷說，特別感謝羅伊斯主席在6月訪美期間對彰化招商團的協助，再次介紹彰化縣得天獨厚，有全世界最好的風場，是最佳的投資地點，歡迎美國國際大廠前來彰化。

這次雙方會見人員還有美國眾議院外交委員會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）、美國眾議院外交委員會Communications Director新聞主任奧德拉‧麥克喬治（Audra McGeorge）、美國在台協會政治組副組長游嵩德（Scott Urbom）等，縣府組團接待。

(中時)