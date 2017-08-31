淘寶是否為陸資開罰案未查明 發回重審

經濟部前年認為在台灣登記設立的香港商淘寶資訊股份有限公司，是陸資控制的公司，卻未依法登記為陸資，因此對香港淘寶開罰24萬元，並命令6個月內停止或撤回在台投資，案經香港淘寶提行政訴訟獲勝訴後，經濟部不服提出上訴，最高行政法院今(31)日審結，認為淘寶是否為陸資並未查清楚，廢棄原經濟部敗訴判決，發回台北高等行政法院重新審理。

香港商淘寶資訊股份公司，2013年向經濟部申請外國公司認許及分公司設立登記，獲經濟部核准，當時香港淘寶在申請文件「陸資欄」上勾選「否」。但2015年3月，經濟部發函給香港淘寶，指香港淘寶的最終控股公司為阿里巴巴控股公司；阿里巴巴的主要股東除軟銀公司(Soft Bank，持有32%股份)、Yahoo(持有24%股份)，另有23%是陸資且陸資對阿里巴巴疑有相當控制能力，依據《大陸地區人民來台投資許可辦法》，香港淘寶應申請轉換為陸資卻未轉換，同年5月對香港淘寶開罰24萬元，並命其在6個月內停止或撤回在台投資。

香港淘寶不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院審理認為，台北高等行政法院認為，香港淘寶2013年獲經部准許設立登記為外資的台灣分公司，但阿里巴巴2014年上市後，才形成經部指稱的陸資可能具控制能力的股權結構；陸資來台投資許可辦法未規定若外資公司獲准在台設立分公司後，陸資才具控制能力，須向主管機關申請許可，判決經濟部不能對香港淘寶開罰，也不得命其停止或撤回在台投資。

這回換經濟部不服，上訴最高行政法院後，承審合議庭認為，原審台北高等行政法院認為

依兩岸條例及投資許可辦法規定，無法導出當外資公司變更成為陸資具控制能力時，其在台從事投資行為須經主管機關許可，有關法律見解難認妥適，且因相關事實尚有未明，有待調查釐清，今(31)日將北高行所為撤銷訴願決定及原處分（24萬罰款項），並命處分書送達日起 半年內停止或撤回投資的判決，予以廢棄，發回台北高等行政法院調查審認後，另為適法裁判。

(中時)