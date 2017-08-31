台東縣政府農業處回應 富岡港逐步改善中

針對海巡艦艇船位問題，海巡署已答應自行編列經費，年底進行施作；候船室1、2樓也將委外整體經營，9月招標；至於動線問題，擴港工程7億元經費已到位，預計10月進行工程招標；農業處長許瑞貴特別感謝剛過世的縣議員田石雄長期以來的關心富岡港及提供意見，縣府將逐期完成，不負所望。

針對洪宗楷的指責，農業處表示，海巡艦艇停泊問題已列入漁市場環境整體改善工程，包括魚市場、整網場已完成設計，將於9月初發包，不過，日前海巡署已同意自行編列經費，預計年底進行施作。

至於已完成整修的侯船室2樓，歷經多次流標，縣府將把1、2樓同時委外整體規畫經營，將於9月招標，目前已有多家具實力廠商有意願，未來除了保有候船室功能以外，還會規畫大陳義胞、富岡歷史及漁業展示等，爭取淡季遊客。

另外，富岡港擴建工程7億元經費已取得，將進行填海造陸，增加0.6公頃腹地，並且新建候船室，未來還要搭建天橋，富岡港長期以來凌亂的現象可望改善。

農業處長許瑞貴強調，富岡港問題過去已有議長饒慶鈴、議員陳志峰及剛過世的田石雄議員表達過關心，特別是田議員多次提供建議，農業處將會一一實現。

(中時)