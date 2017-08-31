竹筏製作遇瓶頸 索羅門團隊跨海助拳
由台東大學教授劉炯錫發起的造竹筏計畫，目前已經製造2艘竹筏，不過仍有重量過重、帆布技術未能克服的問題，海洋台灣文教基金會邀請五名索羅門的造船技師，31日到台東與團隊交流，並以索羅門製作的船帆安裝上竹筏上，雙方激盪出許多火花。
劉炯錫表示，台灣早期在沿海的部落都有竹筏，竹筏安裝船帆，在往來交通不便的年代是重要的交通工具，在海禁實施後，竹筏銷聲匿跡，台灣的竹筏已經消失百年，在東海岸阿美族人的長輩記憶中，也證實早期各部落都有竹筏。
不過製作竹筏遇到許多瓶頸，包括重量太重，帆布材質無法克服，在海上航行不順等，因此透過索羅門的團隊，希望能克服軟硬體不足的問題。
索羅門恢復傳統造船已經超過20年，團隊成員賽門表示，索羅門群島大部分使用獨木舟當交通工具，部份小島有用竹筏，主要是運輸貨物使用。
賽門說，根據索羅門的傳說故事，台灣是他們的發源地，能到台灣讓他很開心，昨天他也為竹筏祈福，希望竹筏能航行到索羅門，重現祖先遷徙的過程。
劉炯錫表示，索羅門使用的船帆是用林投葉編織製成，台灣雖然有林投，但葉子較薄，製成帆容易脆化，技術還無法克服。
今天帆船在活水湖試划，不過風力不強，船帆派不上用場，賽門表示，竹筏就是邊做邊修正，還要多次嘗試後，才能找出問題並解決，船才能航行的遠。
(中時)
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