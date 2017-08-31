偷懶為成功之母？洪樹勳出《偷懶學》顛覆價值觀
偷懶為成功之母？一般人對「偷懶」都予以負面評價，心理學博士洪樹勳卻出一本《偷懶學》的書，系統性分析偷懶的好，做出偷懶的人才能成功，才能賺大錢的結論，並教大家如何偷懶，是繼《厚黑學》後另一本顛覆傳統價值觀的作品。
洪樹勳出生7個月就罹患小兒麻痺症，在父母照顧下仍養成樂觀的人生態度；不愛讀書的他，大學考了三次才考上，沒想到最後還攻讀到美國管理心理學博士。從小不一樣的成長經歷，也養成他不同的人生視野。
洪樹勳8年前就開始構思《偷懶學》內容，但為何拖了8年才出書，他笑答「因為我偷懶！」他說，這是史上第一本系統性討論，並把偷懶當成學問的書，也是第一本主張偷懶才是成功首要，鼓勵偷懶價值觀的書。
他舉例，劉邦是偷懶的人，把事情都交給張良、韓信等人做，成為開國皇帝；岳飛是勤快的人，努力北伐，卻被12道金牌召回賜死。他也分析出偷懶神功讓讀者「修練」，包括吸星大法、天眼通、分身術等，非常有趣。
他說，人類史上所有發明都是助人偷懶，有自來水就不用挑水，有汽車就不用走路，因此能幫人偷懶的人就能賺錢，像超商能一次滿足購物、繳款、影印等需求，所以賺錢。
屏東縣議員蔣月惠說，洪樹勳雖自幼不良於行，卻熱心助人，常會幫貧苦學生代墊學費，也義務在羅騰園服務，並捐出所有的鐘點費及酬勞。這本新書他也將捐出2成版稅，幫助社會邊緣人。
(中時)
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