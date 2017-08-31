新聞深喉嚨》綠媒爆最快下週「賴神北上組閣」林全掰了？

中天新聞

31日《自由時報》「獨家」報導，立法院臨時會結束之後，行政院長林全任務已經完結將去職，繼任者是台南市長賴清德，而且最快下週就會北上組閣。結果這顆「政撼彈」隨即引來府院否認，《自由時報》也將這則獨家報導下架，這其中有什麼八卦？如今林全支持度只剩18%，內閣必須改組幾乎藍綠都有共識，難道蔡總統真的聽不進去？

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報導直指，「賴院長」若組閣，第一個任務就是修正「一例一休」亂象，換句話說，勞動部長林美珠的無能，已天怒人怨！此外，國防部長馮世寬任內，各種軍紀渙散，只會譁眾取寵；內政部長葉俊榮，連個世大運維安都搞到四四六六，更別說交通部長賀陳旦存心與花東過不去，竟然說如果塞車，就當體驗當地民情。府院幹嘛否認內閣改組，難道這些荒腔走板的閣員，都不用換，繼續跟百姓「對幹膩」？

世大運風光落幕，陳抗團體從開幕參與到最後一刻。「反年改團體」開幕鬧場、丟煙霧罐、趁亂毆打警察，蔡總統動怒「不要再柔性呼籲了」，柯文哲怒譙「王八蛋」，但閉幕式不見反年改團體蹤影。而另一個陳抗團體「台灣國」，開幕時抗議鬧場，發送獨立旗幟給外國客，閉幕時也沒缺席，警方允許每人兩支台灣旗入場，其中一成員在場內高舉「台灣中國一邊一國」旗幟旗遭逮捕，台灣國成員隨即包圍松山分局要求放人，事後蔡總統、柯市長隻字未提。反年改團體來亂嚴詞譴責、獨派團體就睜隻眼閉隻眼，還說不是雙重標準？

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世大運「英雄大遊行」在總統府的建議下，31日傍晚下班尖峰時刻開始，「剛好」也是蔡總總大壽！過去因為在國際賽場上的精采表現，為運動員舉行「大遊行」確有前例。1960年楊傳廣在羅馬奧運奪銀，1968年紀政在墨西哥奧運奪銅，1969年金龍少棒隊勇奪世界冠軍，1970年拿下少棒、青少棒和青棒的「三冠王」，2004年雅典奧運中華代表隊獲得2金、2銀、1銅。其中有趣的是，1968年「飛躍羚羊」紀政當時的遊行時間是11月1日，前一天恰好是10月31日的「蔣總統誕辰」，而2017的世大運遊行在「蔡總統大壽」當天，都只是「剛好」而已？

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北韓29日再度發射中程導彈，飛越日本北海道上空，這一射徹底衝擊美日韓聯盟微妙關係。美國國家核子安全局NNSA透露，已在8月初完成第2次B61-12型戰術核彈投放試驗。30日美國、南韓國防部長也在華府會面，討論是否於朝鮮半島部署「戰略核子武器」。美國飛彈防禦局表示，美軍在夏威夷考艾島的太平洋飛彈射程設施進行攔截測試，成功擊落一枚中程彈道飛彈。29日的飛彈試射，金正恩說這是嗆攻擊關島前奏，隨後美國狂秀肌肉做樣子？美國在亞太的戰略資產集中在關島，若美國只遠觀，遲遲不對北韓動手，就只剩承認北韓是核武國，走上談判桌一途？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)