張雅芳「無果不歡」，引發輕微脂肪肝

《樂活有方》邀請各領域專家達人跟觀眾分享健康新知與養生之道。中視提供

張雅芳製作「蒸蒸日上」替節目討個好采頭。中視提供

「健康一姐」轉戰中視，主持全新節目《樂活有方》，她在今天記者會上大方分享保養秘訣，愛美的她極為重視清潔與保養用品的成分，力求天然，平常卸妝的好朋友是茶籽粉，除卸妝外還可順便去角質，並且用天然的手工皂清潔臉部與身體、取代各種瓶瓶罐罐。

張雅芳雖已很注重食物均衡，但愛吃水果、「無果不歡」的，前幾年意外發現輕微脂肪肝，嚇了她一大跳，原來是她工作太忙，往往到晚上才有空吃水果，但因水果較甜、代謝又變慢所導致。

為祝節目收視長紅，她特地準備一道自稱紅到外太空的「蒸蒸日上」，以紅藜飯、小米、糙米等五穀綜合蒸熟而成，張雅芳邊示範邊說：「只要再加點蘋果丁、檸檬丁、淋上些許麻油，做成飯糰也很方便，而像是梨子、玉米、堅果也可加入攪拌，吃起來特別健康清爽。」

中視《樂活有方》節目9月4日起正式播出，每周一至周五上午11點由張雅芳與健康專家們透過輕鬆聊天互動，讓觀眾可以一邊看電視一邊準備健康午餐，共同實踐「健康樂活N次方」。

(時報周刊)