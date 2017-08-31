張雅芳「無果不歡」 引發輕微脂肪肝
「健康一姐」轉戰中視，主持全新節目《樂活有方》，她在今天記者會上大方分享保養秘訣，愛美的她極為重視清潔與保養用品的成分，力求天然，平常卸妝的好朋友是茶籽粉，除卸妝外還可順便去角質，並且用天然的手工皂清潔臉部與身體、取代各種瓶瓶罐罐。
張雅芳雖已很注重食物均衡，但愛吃水果、「無果不歡」的，前幾年意外發現輕微脂肪肝，嚇了她一大跳，原來是她工作太忙，往往到晚上才有空吃水果，但因水果較甜、代謝又變慢所導致。
為祝節目收視長紅，她特地準備一道自稱紅到外太空的「蒸蒸日上」，以紅藜飯、小米、糙米等五穀綜合蒸熟而成，張雅芳邊示範邊說：「只要再加點蘋果丁、檸檬丁、淋上些許麻油，做成飯糰也很方便，而像是梨子、玉米、堅果也可加入攪拌，吃起來特別健康清爽。」
中視《樂活有方》節目9月4日起正式播出，每周一至周五上午11點由張雅芳與健康專家們透過輕鬆聊天互動，讓觀眾可以一邊看電視一邊準備健康午餐，共同實踐「健康樂活N次方」。
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。