林揆：世大運主場績優 未來加強移地訓練

2017台北世大運我國代表團表現亮眼，共取得26金34銀30銅，總計90面獎牌，在134個參賽國中排名第3，寫下我國自1987年參與世大運以來最優異的成績。（教育部）

行政院長林全今（31）日表示，這次2017台北世大運比賽顯示，主場熟悉度對選手的傑出表現有相當大的幫助，未來參與2018雅加達亞運及2020東京奧運等，政府應投入相當的資源，讓選手有更多機會採取移地訓練的方式，增加對場地的熟悉度。

林全是在行政院院會聽取教育部「2017台北世界大學運動會參賽成果」報告後，作了以上表示。

林全指出，此屆世界大學運動會我國代表團表現非常亮眼，共取得26金34銀30銅，總計90面獎牌，在134個參賽國中排名第3，寫下我國自1987年參與世大運以來最優異的成績。

林全並向代表隊的隊職員及志工表達最高的敬意與感謝，為大家的傑出表現感到驕傲。

(中時)