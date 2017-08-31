「排灣族吳季剛」阮志軍策展，看見傳統服飾之美

「排灣族吳季剛」阮志軍回鄉9年，巧妙融合傳統及現代服飾元素，創造出充滿原住民風格的新時尚。（潘建志攝）

「排灣族吳季剛」阮志軍回鄉9年，巧妙融合傳統及現代服飾元素，創造出充滿原住民風格的新時尚，30日起他在屏東美術館和各原鄉合作展出「Samiyang，讓針線慢慢說」，充分展現出魯凱族和排灣族服飾之美，呈現出傳統文化工藝底蘊和內涵。

阮志軍大學讀服裝設計，9年前回到故鄉屏東獅子鄉，發現傳統服飾裡的圖騰，負載如此豐富的文化意涵，因此成立「巴魯祖孥工藝坊」，在部落中蒐集傳統服飾、圖騰並進行田調，將傳統及時尚服裝融合設計，受到許多族人甚至是漢人顧客歡迎。

他說，即使是排灣族，也因為地理上不同而有服飾的差異。以在祭典及婚禮穿的的盛裝為例，北排灣及魯凱族慣用工藝為綴珠繡，中排灣是綴珠繡、十字繡與織布；南排灣則是貼布繡。雖然都以黑色為底色，但南排灣的服裝較鮮豔，女性服飾也較短。

這次展出阮志軍擔任策展人，他說，魯凱及排灣族是一群住在斜坡上，愛美麗（Samiyang）的民族，對衣飾工藝精雕細琢，顯現內斂豐沛的情感及美學思維。文化處長吳錦說，阮志軍不只是屏東之光，其作品也有走向國際舞台的實力。

「Samiyang，讓針線慢慢說」即日起於屏東美術館202展覽室，展出至10月29日，內容有魯凱及排灣盛裝、珍貴服飾、頭飾及配件，可以看出服飾的華麗和變化發展。

(中時)