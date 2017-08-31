立院通過前瞻預算 國民黨台東縣議會黨團批民主之恥
立法院三讀通過前瞻預算，台東縣議會國民黨團10多位議員今天痛批「民進黨踐踏台灣民主」、「民主之恥」，議長饒慶鈴以反諷的口吻表示， 謝謝立法院給我們這麼好的學習的榜樣，以後台東縣議會就照章辦理，想做什麼就做什麼，不用尊重民主機制。
饒慶鈴表示，前瞻預算是一定會通過，大家都心知肚明，只是不曉得立法院會這麼無恥，她說，國民黨在台東縣議會也是絕對多數，從下個會期開始，不用尊重民進黨，「謝謝立法院給我們這麼好的學習榜樣，不用尊重民主的機制想做什麼就做什麼」。
她也提到，前瞻預算通過，台東根本沒獲得什麼好處，蘭嶼機場一直需要擴建為什麼沒納入，富岡漁港要14億只給7億，只做半套。
國民黨團副書記長章正輝說，民進黨在立法院強行通過前瞻特別預算，以不正義的手法通過錢坑法案，讓地方心寒與憤慨。
接任台東縣黨部主委的副議長陳宏宗說，過去民進黨都講國民黨一黨專政，現在民進黨更是一黨專政，無法無天，執政黨開先例，只要表決通過、不用逐條討論，以後縣府提案也不用審議，直接表決通過。
議員陳志峰、吳秀華、江堅壽也都痛批，前瞻基礎建設是分贓法案，超過6成的民意都不支持，民進黨敢這麼做，要背負的是他們的歷史罪業。
(中時)
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