水里鵲橋鋪面單薄 政院中辦建議更新
921地震後，中央單位幫忙災區營造建設，10多年後部分設施因老舊問題漸現。2002年由水保局出資興建的水里鄉上安村「鵲橋」，因橋面用料單薄且出現脆化，村民為防患未然建議更換。政院中辦、水保局等單位昨會勘，擬花300萬元整修強化。
上安「鵲橋」長220公尺，景觀美、視野佳，為15年前當時鄉長詹登雲，與現、前任村長陳永成、張豐富及社區理事長陳敏聰等，以信仰中心永天宮、坪頂集戶2端之逃生道、聯絡道等定位爭取興建，兼具觀光功能，為地方觀光亮點，更受年輕人歡迎。
這座吊橋結構與外觀具佳，但橋面最近出現材料脆化現象，雖無明顯破損，但因質料太過單薄，只要稍微用力一扳，則彎曲或外翻。
今(31)日上午，行政院中辦副執行長湯火聖、水里鄉長陳癸佑、縣議員陳昭煜、上安社區理事長郭芳閔、陳永成、張豐富與水保局會勘，地方提出250萬元修繕預算，以及夜間照明、橋面中段改鋪透明玻璃等新增設備。
水保局代表人員指出，該橋為水保局所建，編列修繕預算並無疑義，但新增設施須再討論。至於局部改鋪玻璃橋面以增加刺激度的建議，湯火聖認為安全還是得優先考量，技術面須再討論；爭取之金額暫定300萬元。
(中時)
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