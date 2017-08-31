英雄大會柯P致詞：夏天奇蹟將成台光榮歷史
2017台北世大運圓滿落幕，台灣作為地主國也不負眾望，奪下了總成績第3名的好成績，也讓民眾興致相當高昂，今天(31日)所舉辦的「英雄大會」就吸引了大量民眾參加，除了為選手喝采以外，柯P的致詞更是博得滿堂彩。
柯文哲開頭就稱讚選手們的努力，同時也勉勵沒有奪牌的選手「一樣是台灣的驕傲」。爾後，柯文哲則是提到，世大運在剛開始眾人皆不看好的情況下盡了全力，並說「奪得好成績，2017的夏天奇蹟，將會成為台灣光榮的歷史」，獲得全場熱烈歡呼。
接著柯文哲感謝了世大運期間支援的警消、環保局員工以及志工們，最後則是再度謝謝運動選手們，大讚「讓世界看見最好的台灣」，讓全場情緒沸騰到高點。
(中天)
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