為台灣英雄 民進黨願拿中華民國國旗

「台灣英雄大遊行」下午登場，民進黨中央秘書長洪耀福指，黨中央準備了國旗讓黨工揮舞。圖為「台灣英雄大遊行」，民眾高舉國旗歡呼。（黃世麒攝）

「台灣英雄大遊行」下午登場，民進黨中央在秘書長洪耀福率領下，動員數百名黨工夾道歡迎，更搬了幾個大鼓到現場，除了在民進黨場子很少出現的中華民國國旗，還有黨旗、專為台灣英雄設計的旗子，沿街飆揚。

民進黨傳統群眾活動，很少出現中華民國國旗，這次連國旗造型的頭套都戴上場，洪耀福受訪時則說，黨中央準備了國旗、黨旗及台灣加油旗，讓黨工同時揮舞，「自然就好，開心就好」。

民進黨立委陳明文、立委蔡易餘，還有北市黨部主委黃承國，連返國宣誓就職的泰國代表童振源，皆在路口擊鼓炒熱氣氛。

台灣英雄遊行專車到了忠孝東路，群眾夾道歡迎，民進黨工也高喊「看好台灣」，「台灣英雄、熊贊！熊贊！」等口號，選手也在車上向群中揮手，熱情回應，氣氛非常high。

(中時)